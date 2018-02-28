США готовят Европу к применению ядерного оружия против России - Лавров

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Военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению.

"Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой "совместных ядерных миссий". В рамках этих миссий с грубым нарушением Договора о нераспространении [ядерного оружия] неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России", - подчеркнул он.

"Россия не имеет развернутого тактического ядерного оружия, не проводит отработку его применения. Мы сосредоточили имеющиеся боеприпасы на центральных базах хранения на своей национальной территории, - обратил внимание министр. - В этих условиях наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе не просто рудимент холодной войны, а явно агрессивная позиция".

"Надеюсь, европейским гражданам удастся сказать твердое "нет" размещению на своей территории оружия самого массового уничтожения, причем принадлежащего тому единственному государству, которое уже применило его против населения Хиросимы и Нагасаки", - заявил Лавров.

Ядерная стратегия США

Россию беспокоит существенное изменение подходов США в контексте их обновленной ядерной стратегии, подчеркнул министр, пишет ТАСС. "Несмотря на впечатляющие достижения в рамках реализации российско-американского Договора [о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений], вынуждены отметить немало остающихся вопросов к коллегам из Вашингтона", - сказал он. По словам главы МИД РФ, к этому относится, в частности, "одностороннее выведение из засчета значительного числа носителей, по сути, в обход тех процедур, которые предусмотрены в договоре и которые предполагают понимание методов выведения из засчета носителей другой стороной".

"Беспокоит и существенное изменение подходов США в контексте их обновленной ядерной стратегии, предусматривающей повышение роли ядерного оружия, в том числе путем создания и развертывания маломощных зарядов, что ведет к снижению порога применения ядерных вооружений", - указал Лавров.

О запрещении биологического оружия

Также, по его словам, США блокируют выработку механизма контроля за выполнением конвенции о запрещении биологического оружия. "Нельзя забывать и об угрозе биологического оружия, способного по смертоносному воздействию превзойти все известные способы уничтожения человека, - отметил он. - По-прежнему из-за позиции США остается заблокированной выработка верификационного механизма Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Надеюсь, наши американские коллеги осознают свою ответственность за выход из этого тупика".

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что пока, к сожалению, американцы "предпочитает этот тупик сохранять, пытаясь тем временем через навязывание двусторонних, не подпадающих под конвенцию договоренностей с различными странами, создать подконтрольную только США структуру биологической безопасности, которой можно манипулировать".

Предотвращение гонки вооружений в космосе

По словам Лаврова, Москва выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе и готова обсуждать этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами. "Еще один наш приоритет - предотвращение гонки вооружений в космосе, - сказал российский министр, отметив, что перспективы милитаризации околоземного пространства вызывают тревогу не только у РФ.

"Это подтверждает широкая поддержка наших инициатив, направленных на парирование данной угрозы, - сказал глава МИД РФ. - Именно здесь, на Конференции по разоружению в Женеве, мы 10 лет назад вместе с китайскими друзьями распространили проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силы в отношении космических объектов, обновленный вариант которого представлен нами на Конференции по разоружению в 2014 году".

По словам Лаврова, без выработки и принятия "юридически обязывающей международной договоренности, содержащей гарантии непоявления оружия в космосе, решать вопросы обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности становится практически невозможным". "Готовы обсуждать любые озабоченности заинтересованных сторон", - подчеркнул Лавров.

Глава российского дипведомства также выразил мнение, что группа правительственных экспертов ООН по предотвращению гонки вооружений в космосе, запуск работы которой запланирован на этот год, является "оптимальным механизмом совместного поиска ответов и дополнительной мерой, которая придаст нужный импульс этому процессу на Конференции по разоружению".

Лавров также отметил, что необходимо как можно быстрее согласовать сбалансированную программу работы Конференции по разоружению. "Надо признать, что в последние годы работа нашего форума пробуксовывает, - отметил он. - Поэтому необходимо преодолеть имеющиеся расхождения и согласовать, наконец, сбалансированную программу работы конференции. Решение актуальных вопросов в области контроля над вооружениями и нераспространения требует от нас неотложного возобновления переговорной деятельности".

По мнению главы МИД РФ, выправить ситуацию "возможно с опорой на богатейшее наследие и многолетние переговорные традиции, связывающие всех участников форума". "Исторический опыт подсказывает: даже в самые сложные периоды необходимо проявлять волю и ответственность, поступаться узконациональными интересами и давать консолидированный ответ на масштабные вызовы времени", - подчеркнул Лавров.