Министр внутренних дел Украины приобрел виллу в Италии почти за 1 млн евро

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Журналисты из Украины узнали о недавнем приобретении Арсена Авакова — в 2017 году он, как выяснилось, стал владельцем расположенной на побережье Средиземного моря виллы, стоимость которой, ориентировочно, составляет восемьсот тысяч евро. Сам украинский министр внутренних дел говорит, что отель в Италии — это полностью легальный и официальный проект его супруги Инны.

В Украине кризис, война, нищета, разруха, не очень хороший радиоактивный фон и вообще — тотальная депрессия и обвисшая чакра — решили Аваковы и стартовали бизнес в Италии.

"Итальянская вилла — это такой мини-отель, который, как мы считаем, стал хорошим вложением средств. Кредитных, кстати. То есть вилла приобретена на кредиты, которые получила компания "Авиталия"", — пояснил общественности министр.

Согласно документам, которые оказались в распоряжении у журналистов, право собственности на виллу площадью в 566 квадратных метров принадлежало компании Ferdico S.R.L, которую поглотила компания Avitalia S.R.L, на сто процентов принадлежащая Арсену Авакову. В общем, речь идет о довольно мутной и, очевидно, теневой схеме, афишировать которую никто уж точно не собирался. Но пришлось, потому что утаивать подобную информацию в современном мире становится все сложнее.