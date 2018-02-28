Среда 28 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Военно-морские силы США отправят новейший авианосец в море без испытаний

Военно-морские силы США отправят новейший авианосец в море без испытаний

Среда, 28 Февраля 2018 13:33
Военно-морские силы США отправят новейший авианосец в море без испытаний Фото из открытых источников

У Соединенных Штатов Америки нет средств, необходимых для продолжения испытаний новейшего авианесущего корабля Gerald R. Ford, поэтому авианосец отправится на боевое дежурство без полного цикла испытаний. Такую новость распространило американское издание Defense Aerospace.

 

"Будем надеяться, что всё будет нормально и авианосец не начнет внезапно тонуть из-за какого-нибудь сбоя ПО, управляющего пробкой в его дне", — решили в командовании Военно-морскими силами США и приказали команде авианосца Gerald R. Ford готовится к боевому походу.

 

Решение, как отмечают компетентные эксперты, было принято для того, чтобы в максимальной степени повысить число готовых к немедленному применению кораблей. В этой области у США, как выяснилось, наметились проблемы.

 

Авианосец "Джеральд Р. Форд", тем временем, остался без взрывных испытаний — а это, между прочим, весьма важный пункт программы тестирования. Именно при помощи таких испытаний оценивается устойчивость и общая прочность конструкции корабля.

 

Первый боевой поход авианосца "Джеральд Р. Форд" состоится в 2020 году. Стоимость корабля — внушительные тринадцать миллиардов долларов.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости США

Главное за сутки
США готовят Европу к применению ядерного оружия против России - Лавров США готовят Европу к применению ядерного оружия против России - Лавров Военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению. "Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского…
Перестрелка в Казани: Названы причины трагедии Перестрелка в Казани: Названы причины трагедии Причиной стрельбы в многоэтажке на южной окраине Казани стала ссора на бытовой почве. Об этом сообщает МВД по Татарстану. По предварительным данным, мужчина конфликтовал с супругой. Ему назначили десятидневный административный…
Экипаж МКС вернулся на Землю Экипаж МКС вернулся на Землю Спускаемый аппарат "Союза" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в степи Казахстана, сообщили в подмосковном Центре управления полетами. На Землю вернулись российский космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты Марк…

Читайте также
Криптовалюта пришла в Казахстан Криптовалюта пришла в Казахстан Сервис по инвестированию в криптовалюту Blockchain Fund проведет обучающий семинар в Алматы 24-25 февраля, и уже 26 числа откроет там свой офис. Мероприятие направлено в первую очередь на потенциальных партнеров…
ДНР создаст народный военный трибунал в ответ на закон о реинтеграции ДНР создаст народный военный трибунал в ответ на закон о реинтеграции Непризнанная Донецкая народная республика ответит на так называемый закон о "реинтеграции" Донбасса, одобренный накануне президентом Украины Петром Порошенко. Об ответе ДНР, который будет представлять собой создание народного трибунала, оценивающего военные…
КНДР потратила на отдых олимпийской делегации в 4.5 раза больше, чем на подготовку атлетов КНДР потратила на отдых олимпийской делегации в 4.5 раза больше, чем на подготовку атлетов Организовывая визит северокорейской делегации в Южную Корею, где проходят зимние Олимпийские игры, Корейская Народная Демократическая Республика выделила из своего бюджета двести сорок миллионов вон. То есть, примерно двести двадцать тысяч…
СМИ: Сегодня Америка введет новые санкции против КНДР СМИ: Сегодня Америка введет новые санкции против КНДР Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане подходят к завершению, поэтому кризис на Корейском полуострове можно раздувать с новой силой — решили в Соединенных Штатах Америки, где, по данным западных СМИ, собираются…
Фото
Пустыня цветущая один раз в 10 лет Пустыня цветущая один раз в 10 лет

Раз в несколько лет , на протяжении пары дней весной засушливые земли вблизи города Caineville, Utah...

Видео

 

Испытания самого большого самолета в мире 

Опрос

Вы согласны с тем, что санкции против России были введены навсегда?

 

Анекдот дня

Украинские СМИ сошлись во мнении, что выиграть у немцев в хоккей в финале Олимпийских игр - это позор.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.