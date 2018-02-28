Военно-морские силы США отправят новейший авианосец в море без испытаний

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У Соединенных Штатов Америки нет средств, необходимых для продолжения испытаний новейшего авианесущего корабля Gerald R. Ford, поэтому авианосец отправится на боевое дежурство без полного цикла испытаний. Такую новость распространило американское издание Defense Aerospace.

"Будем надеяться, что всё будет нормально и авианосец не начнет внезапно тонуть из-за какого-нибудь сбоя ПО, управляющего пробкой в его дне", — решили в командовании Военно-морскими силами США и приказали команде авианосца Gerald R. Ford готовится к боевому походу.

Решение, как отмечают компетентные эксперты, было принято для того, чтобы в максимальной степени повысить число готовых к немедленному применению кораблей. В этой области у США, как выяснилось, наметились проблемы.

Авианосец "Джеральд Р. Форд", тем временем, остался без взрывных испытаний — а это, между прочим, весьма важный пункт программы тестирования. Именно при помощи таких испытаний оценивается устойчивость и общая прочность конструкции корабля.

Первый боевой поход авианосца "Джеральд Р. Форд" состоится в 2020 году. Стоимость корабля — внушительные тринадцать миллиардов долларов.