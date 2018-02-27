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Генпрокурор Украины Луценко напал на протестующих с топором

Вторник, 27 Февраля 2018 14:22
Генпрокурор Украины Луценко напал на протестующих с топором Фото из открытых источников

На соратников в очередной раз выдворенного из Украины Михаила Саакашвили, которые проводят акцию протеста у дома украинского генерального прокурора Юрия Луценко, напал вооруженный топором... Юрий Луценко! Высокопоставленный чиновник, как сообщают шокированные протестующие, уничтожил электрический генератор и угрожал людям физической расправой.

 

Активисты проводят бессрочную акцию протеста у дома Луценко для того, чтобы обратить внимание общественности на Севериона Донгадзе, сторонника экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который, как они считают, удерживается в лапах украинского правосудия необоснованно.

 

"С жителями палаточного городка решил разобраться сам украинский генпрокурор — он вышел к ним с топором и разбил генератор, угрожая активистам физической расправой", — сообщается на страничке "Движения новых сил" (партия Саакашвили) в "Фейсбуке".

 

По данным протестующих, в ситуацию вмешались правоохранители, которые в данный момент опрашивают участников событий, пытаясь воссоздать полную картину произошедшего.

 

Представители Генеральной прокуратуры Украины пока что никак не прокомментировали информацию о Луценко с топором.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Украина

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