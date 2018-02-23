Радикалы обстреляли ворота Ассоциации северокорейских граждан в Японии

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Члены одной из действующих на территории Японии организаций ультраправой направленности обстреляли сегодня утром ворота расположенного в Токио здания, принадлежащего Ассоциации северокорейских граждан Японии.

По данным информационного агентства Киодо, Ассоциация северокорейских граждан в Японии известна как "Чхонрён". Речь, фактически, идет о посольстве Корейской Народной Демократической Республики в Японии, потому что официального японского посольства у КНДР нет, как нет и дипотношений между странами.

Радикалы, которые повредили ворота здания ассоциации, были задержаны полицейскими. "Задержанных зовут Ёсинори Кавамура и Сатоси Кацурада. В данный момент их допрашивают, выясняя мотивы их поступка", — говорят японские правоохранители.