Криптовалюта пришла в Казахстан

Сервис по инвестированию в криптовалюту Blockchain Fund проведет обучающий семинар в Алматы 24-25 февраля, и уже 26 числа откроет там свой офис.
Мероприятие направлено в первую очередь на потенциальных партнеров и инвесторов, однако приглашаются все, кому интересно расширить свои знания о работе с криптовалютой.
24 февраля спикеры расскажут историю и возможности компании, а также познакомят с актуальными продуктами. Будут раскрыты секреты переговоров до заключения договора и завершения сделки, включая переговоры с VIP-клиентами. Специально для инвесторов подготовлен доклад об эффективных инструментах инвестирования в сравнении с банковскими. Мероприятие завершится презентацией от Blockchain Fund.
25 февраля специально для потенциальных партнеров сервиса пройдет тренинг по целеполаганию и планированию «Как заработать миллион за три месяца и навсегда закрыть тему с долгами, неспособностью что-либо делать и осуществлять мечты», после чего им расскажут об эффективном продвижении в соцсетях. В конце выступления также пройдет презентация Blockchain Fund.
Адрес проведения: г.Алматы, ул. Курмангазы, угол Кунаева, гостиница Достык, конференц зал.
Кроме того, 26 февраля состоится торжественное открытие офиса Blockchain Fund по адресу: Алматы, пр. Достык 210А (угол Аль-Фараби), БЦ Коктем Grand, корпус 3, 6-й этаж, офис 15. В рамках мероприятия также состоится встреча «МЛМ и криптовалюты», а следом за этим пройдет презентация Blockchain Fund для инвесторов, на которой расскажут об инвестициях в криптовалюты, которые помогут заработать до 1000% годовых.
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