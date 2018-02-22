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Криптовалюта пришла в Казахстан

Четверг, 22 Февраля 2018 14:02
Криптовалюта пришла в Казахстан Фото из открытых источников

Сервис по инвестированию в криптовалюту Blockchain Fund проведет обучающий семинар в Алматы 24-25 февраля, и уже 26 числа откроет там свой офис.

 

Мероприятие направлено в первую очередь на потенциальных партнеров и инвесторов, однако приглашаются все, кому интересно расширить свои знания о работе с криптовалютой.

 

24 февраля спикеры расскажут историю и возможности компании, а также познакомят с актуальными продуктами. Будут раскрыты секреты переговоров до заключения договора и завершения сделки, включая переговоры с VIP-клиентами. Специально для инвесторов подготовлен доклад об эффективных инструментах инвестирования в сравнении с банковскими. Мероприятие завершится презентацией от Blockchain Fund. 

 

25 февраля специально для потенциальных партнеров сервиса пройдет тренинг по целеполаганию и планированию «Как заработать миллион за три месяца и навсегда закрыть тему с долгами, неспособностью что-либо делать и осуществлять мечты», после чего им расскажут об эффективном продвижении в соцсетях. В конце выступления также пройдет презентация Blockchain Fund. 

 

Адрес проведения: г.Алматы, ул. Курмангазы, угол Кунаева, гостиница Достык, конференц зал. 

 

Кроме того, 26 февраля состоится торжественное открытие офиса Blockchain Fund по адресу: Алматы, пр. Достык 210А (угол Аль-Фараби), БЦ Коктем Grand, корпус 3, 6-й этаж, офис 15. В рамках мероприятия также состоится встреча «МЛМ и криптовалюты», а следом за этим пройдет презентация Blockchain Fund для инвесторов, на которой расскажут об инвестициях в криптовалюты, которые помогут заработать до 1000% годовых.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги криптовалюта Новости

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