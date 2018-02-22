КНДР потратила на отдых олимпийской делегации в 4.5 раза больше, чем на подготовку атлетов

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Организовывая визит северокорейской делегации в Южную Корею, где проходят зимние Олимпийские игры, Корейская Народная Демократическая Республика выделила из своего бюджета двести сорок миллионов вон. То есть, примерно двести двадцать тысяч американских долларов. И все бы ничего, но это в четыре с половиной раза больше, чем сумма, потраченная на подготовку олимпийской сборной КНДР.

На этот интересный факт обратили внимание сотрудники информационного агентства Reuters, которые получили конкретные цифры от южнокорейских государственных служащих.

По данным чиновников из Южной Кореи, делегация из КНДР состояла из четырех представителей северокорейской власти, а также из восемнадцати сопровождающих (охрана, обслуживающий персонал и так далее). Одним из высокопоставленных членов делегации была Ким Е Чжон — сестра вождя КНДР Ким Чен Ына.

Немаленькая для Северной Кореи сумма была потрачена только на проживание сестры лидера КНДР в пятизвездочном отеле Walkerhill Hotel — скромностью, как видим, Ким Е Чжон не отличается. Еще бы, ведь эта женщина руководит департаментом пропаганды и агитации Трудовой партии Кореи, то есть перед нами вообще очень и очень страшный человек.