Билли Грэм умер в возрасте 99 лет

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В возрасте 99 лет умер американский религиозный и общественный деятель Билли Грэм. Об этом сообщает Associated Press.

Он умер в своем доме в Северной Каролине, сообщает Газета.ру.

На протяжении многих лет Грэм был духовным советником президентов США.

Грэм автор нескольких десятков книг, выступал на телевидении, а в 1992 году в Москве собрал на проповедь более 155 тысяч человек в спортивном комплексе «Олимпийский».