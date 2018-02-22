Билли Грэм умер в возрасте 99 лет

В возрасте 99 лет умер американский религиозный и общественный деятель Билли Грэм. Об этом сообщает Associated Press.
Он умер в своем доме в Северной Каролине, сообщает Газета.ру.
На протяжении многих лет Грэм был духовным советником президентов США.
Грэм автор нескольких десятков книг, выступал на телевидении, а в 1992 году в Москве собрал на проповедь более 155 тысяч человек в спортивном комплексе «Олимпийский».
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