В США признали, что Гавайи не готовы оперативно отреагировать на ракетную угрозу

После того, как размеренный уклад жизни обитателей Гавайских островов был нарушен ошибочным сообщением о приближающейся к ним баллистической ракете, в гавайских сердцах поселился страх. Люди начали думать о вероятности ракетного удара, а власти провели масштабное расследование.
Если бы сообщение о скором ракетном ударе было правдивым, а не ложным, то все бы сложилось очень печально — вот такой вывод сделали авторы расследования, сотрудники локального департамента министерства обороны США.
"Сообщение о ракетной тревоге получили далеко не все жители Гавайев. То есть, речь идет не о каких-то единичных случаях неинформирования, а о целых пропущенных районах. А те люди, которые были предупреждены, не знали, что делать, потому что чиновники не могли координировать население из-за серьезных проблем со связью. Системы коммуникаций, как необходимо отметить, оказались перегруженными", — говорят авторы доклада.
В общем, у тревоги, которую объявили в Тихоокеанском командовании ВС США по ошибке, есть, как видим, и определенные плюсы — теперь власти Гавайских островов лучше подготовятся к реальному удару баллистическими ракетами, вероятность которого всегда сохраняется.
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