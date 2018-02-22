В США признали, что Гавайи не готовы оперативно отреагировать на ракетную угрозу

Фото из открытых источников

После того, как размеренный уклад жизни обитателей Гавайских островов был нарушен ошибочным сообщением о приближающейся к ним баллистической ракете, в гавайских сердцах поселился страх. Люди начали думать о вероятности ракетного удара, а власти провели масштабное расследование.

Если бы сообщение о скором ракетном ударе было правдивым, а не ложным, то все бы сложилось очень печально — вот такой вывод сделали авторы расследования, сотрудники локального департамента министерства обороны США.

"Сообщение о ракетной тревоге получили далеко не все жители Гавайев. То есть, речь идет не о каких-то единичных случаях неинформирования, а о целых пропущенных районах. А те люди, которые были предупреждены, не знали, что делать, потому что чиновники не могли координировать население из-за серьезных проблем со связью. Системы коммуникаций, как необходимо отметить, оказались перегруженными", — говорят авторы доклада.

В общем, у тревоги, которую объявили в Тихоокеанском командовании ВС США по ошибке, есть, как видим, и определенные плюсы — теперь власти Гавайских островов лучше подготовятся к реальному удару баллистическими ракетами, вероятность которого всегда сохраняется.