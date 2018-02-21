Знаменитому порталу о кино разрешили показывать возраст актеров

Калифорнийский закон, который позволял голливудским актерам требовать у популярного кино-портала IMDb скрывать их возраст, был признан неконституционным федеральным окружным судом Соединенных Штатов Америки. Соответствующей новостью поделилось информационное агентство Reuters.
По мнению судей федерального окружного суда США, действовавший в Калифорнии закон, который позволял актерам убирать свой возраст с сайта IMDb, весьма далек от Конституции США.
"Ну очевидно же, что этот закон нарушает как минимум первую поправку к американской Конституции", — заявили законодатели.
IMDb, для тех, кто не в курсе, это не только самая большая в мире база данных фильмов, но еще и весьма комплексный инструмент, применяемый профессионалами из киномира. Они, в частности, пользуются платной подпиской, которая предоставляет множество необходимых профессионалам возможностей.
Некоторые американские актеры считают, что в Голливуде существует жесткая дискриминация по возрасту, поэтому всячески пытаются этот самый возраст скрыть. Получается у них, как мы видим, не очень хорошо.
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