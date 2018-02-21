Российский предприниматель купил в Латвии населенный пункт

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Необычный лот был выставлен на рижском аукционе. Речь идет о населенном пункте Скрунда-1, это военный городок, который был построен на латвийской территории еще в советские времена. Он служил для проживания специалистов, обеспечивавших работу РЛС большой дальности действия. Об этом информирует портал Money Talks.

С развалом СССР латвийские власти приказали уничтожить радар, после чего военные инженеры уехали в Российскую Федерацию. В городке не осталось жителей. Сейчас там расположено около семи десятков зданий (как жилых, так и муниципальных), а также бомбоубежище.

Недавно было решено найти Скрунде-1 нового владельца. Им стал Марат Галиуллин, бизнесмен из России, заработавший основной капитал в сфере машиностроения. Является выпускником филфака МГУ, где он также закончил аспирантуру.

За участок земли в 45 гектаров предприниматель отдал 3 млн. долларов.