Перейдя на латиницу, в Казахстане решили ее упростить

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Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев одобрил новую, упрощенную версию казахского алфавита, который, напомним, не так давно перевели на латиницу.

Не так давно — это осенью прошлого года. В октябре Назарбаев поставил свою подпись под указом, согласно которому в стране будет осуществляться поэтапный переход на латиницу до 2025-го года.

Однако с латинскими буквами оказалось не все так просто — для того, чтобы передать всю полноту казахского языка, пришлось задействовать множество апострофов. Последние вызвали некоторые проблемы у простых обывателей.

И вот теперь, после многочисленных экспертных обсуждений, от некоторой части апострофов решили отказаться. Вместо них будут применяться, например, диграфы (sh, ch), а также диакритические знаки. Количество символов, при этом, останется тем же — казахская латиница содержит тридцать две буквы.

Жители Казахстана не могут определиться с алфавитом вот уже сотню лет — до 1920-го года в стране использовалась арабская письменность, которую потом заменили на латиницу, однако ненадолго — в 1940 казахский язык перевели на кириллицу. И вот теперь, спустя почти восемь десятков лет, Казахстан решил вернуться к латинским буквам.