Перейдя на латиницу, в Казахстане решили ее упростить

Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев одобрил новую, упрощенную версию казахского алфавита, который, напомним, не так давно перевели на латиницу.
Не так давно — это осенью прошлого года. В октябре Назарбаев поставил свою подпись под указом, согласно которому в стране будет осуществляться поэтапный переход на латиницу до 2025-го года.
Однако с латинскими буквами оказалось не все так просто — для того, чтобы передать всю полноту казахского языка, пришлось задействовать множество апострофов. Последние вызвали некоторые проблемы у простых обывателей.
И вот теперь, после многочисленных экспертных обсуждений, от некоторой части апострофов решили отказаться. Вместо них будут применяться, например, диграфы (sh, ch), а также диакритические знаки. Количество символов, при этом, останется тем же — казахская латиница содержит тридцать две буквы.
Жители Казахстана не могут определиться с алфавитом вот уже сотню лет — до 1920-го года в стране использовалась арабская письменность, которую потом заменили на латиницу, однако ненадолго — в 1940 казахский язык перевели на кириллицу. И вот теперь, спустя почти восемь десятков лет, Казахстан решил вернуться к латинским буквам.
В Татарстане под Казанью есть исторический город, где проживает всего 243 человека. Этот город назыв...
Минобороны показало на видео всю мощь российской артиллерии
Теперь нужно вернуться в прошлое не только для того чтобы купить биткоин, но и для того чтобы продать.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.