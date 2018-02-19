В Саудовской Аравии женщинам разрешили вести бизнес без согласия мужей

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Министерство коммерции и инвестиций Саудовской Аравии пошло на небывалые уступки женщинам — отныне представительницам женской части населения Королевства разрешено заниматься бизнесом без одобрения опекуна-махрама. То есть, женщины, испытывающие непреодолимую тягу к бизнес-деятельности, могут открывать бизнес и не спрашивать одобрения у мужа или, скажем, брата.

И то еще не все. Отныне женщинам Саудовской Аравии разрешено самостоятельно регистрироваться в электронных сервисах, которые предоставляют те или иные услуги. Да, удивительно, но до последнего времени саудовские женщины не могли регистрироваться на сайтах без доказательства отсутствия возражений у опекуна.

Все новшества, как отмечают саудовские средства массовой информации — это результат социальной политики, проводимой наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Он планирует в полной мере вовлечь женскую половину населения страны в общественную жизнь.

Женщинам из СА, в частности, уже разрешили быть следователями, а также заниматься некоторыми другими считавшимися исключительно мужскими видами деятельности. Женщины, например, могут присутствовать на стадионах, где проходят спортивные матчи.