Ситуация в столице Мексики нормализовалась после землетрясения

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Обстановка в столице Мексики - крупнейшем городе страны Мехико - полностью нормализовалась после мощного землетрясения, случившегося на юге страны в пятницу.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера, пишет ТАСС.

"Ситуация в городе полностью нормализовалась", - сказал Мансера. По его словам, никто не пострадал, системы водоснабжения и связи работают нормально, дороги не получили повреждений. Удар стихии причинил незначительные разрушения, однако оставил без света более 530 тыс. жилищ. В настоящее время ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 11 км от города Пинотепа-Насьональ в штате Оахака, его очаг залегал на глубине 12 км. После него было зарегистрировано уже порядка 150 повторных подземных толчков.