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Ситуация в столице Мексики нормализовалась после землетрясения

Суббота, 17 Февраля 2018 11:05
Ситуация в столице Мексики нормализовалась после землетрясения Фото из открытых источников

Обстановка в столице Мексики - крупнейшем городе страны Мехико - полностью нормализовалась после мощного землетрясения, случившегося на юге страны в пятницу.

 

Об этом сообщил на пресс-конференции глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера, пишет ТАСС.

 

"Ситуация в городе полностью нормализовалась", - сказал Мансера. По его словам, никто не пострадал, системы водоснабжения и связи работают нормально, дороги не получили повреждений. Удар стихии причинил незначительные разрушения, однако оставил без света более 530 тыс. жилищ. В настоящее время ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение.

 

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 11 км от города Пинотепа-Насьональ в штате Оахака, его очаг залегал на глубине 12 км. После него было зарегистрировано уже порядка 150 повторных подземных толчков.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Мексика

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