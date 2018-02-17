Дональд Трамп прокомментировал обвинения минюста США в адрес россиян

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его кампания не сделала ничего неверного и не участвовала в сговоре с Российской Федерацией.

Об этом он написал в своем твиттере, сообщает Газета.ру.

«Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году — задолго до того, как я объявил о том, что буду баллотироваться в президенты. На результатах выборов это не отразилось. Кампания Трампа не сделала ничего неверного – нет никакого тайного сговора!», – объявил Трамп.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что российские хакеры наняли американских граждан для перформанса, изображающего Хиллари Клинтон в клетке.