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Японцам разрешат выходить на пенсию в возрасте старше 70 лет

Пятница, 16 Февраля 2018 10:31
Японцам разрешат выходить на пенсию в возрасте старше 70 лет Фото из открытых источников

Существующую в Японии проблему нехватки рабочих рук будут решать в том числе и при помощи пенсионеров — скоро пожилые граждане страны восходящего солнца вовсе не обязательно будут уходить на пенсию до семидесяти лет.

 

Дожившие до преклонных лет японцы, как сообщает информационное агентство Kyodo, смогут выходить на пенсию и позже, чем в семьдесят лет. Если, конечно, их физические возможности позволяют им заниматься трудовой деятельностью.

 

Соответствующую программу утвердил сегодня японский кабинет министров, а фактическая реализация предложенных в ней мер будет осуществлена в 2020 финансовом году.

 

Предполагается, что работающие японцы старше 70 будут способствовать решению проблемы нехватки рабочих рук, негативное воздействие которой на экономику страны становится все более ощутимым.

 

В данный момент японцы могут уходить на пенсию с 60 до 70 лет, однако согласно положениям нового законодательства, уход не пенсию сможет происходить и после семидесяти. В последнем случае, при этом, пенсионерам будет полагаться более высокая премия. Плюс, разнообразные льготы будут полагаться компаниям, нанимающим возрастных сотрудников.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Япония последние новости

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