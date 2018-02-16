Японцам разрешат выходить на пенсию в возрасте старше 70 лет

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Существующую в Японии проблему нехватки рабочих рук будут решать в том числе и при помощи пенсионеров — скоро пожилые граждане страны восходящего солнца вовсе не обязательно будут уходить на пенсию до семидесяти лет.

Дожившие до преклонных лет японцы, как сообщает информационное агентство Kyodo, смогут выходить на пенсию и позже, чем в семьдесят лет. Если, конечно, их физические возможности позволяют им заниматься трудовой деятельностью.

Соответствующую программу утвердил сегодня японский кабинет министров, а фактическая реализация предложенных в ней мер будет осуществлена в 2020 финансовом году.

Предполагается, что работающие японцы старше 70 будут способствовать решению проблемы нехватки рабочих рук, негативное воздействие которой на экономику страны становится все более ощутимым.

В данный момент японцы могут уходить на пенсию с 60 до 70 лет, однако согласно положениям нового законодательства, уход не пенсию сможет происходить и после семидесяти. В последнем случае, при этом, пенсионерам будет полагаться более высокая премия. Плюс, разнообразные льготы будут полагаться компаниям, нанимающим возрастных сотрудников.