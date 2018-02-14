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Будапешт выдвинул Киеву условия после блокировки встречи Украина-НАТО

Среда, 14 Февраля 2018 08:23
Будапешт выдвинул Киеву условия после блокировки встречи Украина-НАТО Фото из открытых источников

Венгрия требует от Киева воздержаться от реализации закона об образовании до его согласования с закарпатскими венграми, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

 

Ранее Будапешт из-за разногласий в связи с законом заблокировал заседание комиссии Украины — НАТО на уровне министров обороны, которое планировалось провести на полях министерской встречи альянса 14 — 15 февраля.

 

"Венгрия не будет отказываться от своей позиции относительно украинского закона об образовании без правовых гарантий", — приводит слова Сийярто сайт венгерского правительства.

 

Глава МИД отметил, что Украина, решив сотрудничать с Западом, вызвалась соблюдать права меньшинств, пишет РИА Новости. "Если Украина серьезно относится к установлению более тесных связей с НАТО и Евросоюзом, то она должна оправдать их ожидания", — подчеркнул Сийярто.

 

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не наблюдает готовности Киева исправить закон в соответствии с замечаниями Венецианской комиссии Совета Европы. Члены комиссии полагают, что закон "не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка", что может говорить о его дискриминации.

 

В НАТО, в свою очередь, также призывали Украину изучить мнение комиссии. "Я призываю Украину лучше изучить рекомендации, потому что они прочертили путь разрешения проблемы в отношениях Украины и Венгрии", — заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

 

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги НАТО Венгрия Лента новостей Украины

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