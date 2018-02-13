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Ситуация на Бали: Состояние вулкана стабильно, уровень опасности понижен, аэропорт работает в штатном режиме

Вторник, 13 Февраля 2018 14:35
Ситуация на Бали: Состояние вулкана стабильно, уровень опасности понижен, аэропорт работает в штатном режиме Фото из открытых источников

Уровень опасности в связи с активностью вулкана Агунг на о. Бали (Индонезия) понижен, туристическая ситуация на острове улучшилась.

 

По словам Министра Туризма Индонезии, г-на Арифа Яхья, – это отличные новости для всего туристического сектора острова:

 

«Начиная с 10 февраля 2018 года Центр Вулканологии и Геологических исследований объявил о понижении статуса активности вулкана Агунг с 4-го до 3-го уровня. Таким образом, все местные жители, покинувшие свои дома, могут вернуться в них, а туристическая деятельность на о. Бали объявлена полностью безопасной», – сообщил г-н Ариф Яхья.

 

Министр добавил, что сейчас на о. Бали отдыхает значительное число туристов из Китая, которые решили отпраздновать на райском острове один из своих главных праздников – Новый Год по лунному календарю. По данным Министерства, не менее 15 000 китайских туристов прилетят на Бали в дни китайского Нового года, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

Среди путешественников из России, которые посещают Индонезию, именно о. Бали с его экзотической красотой и круглогодично хорошим климатом является наиболее популярным направлением – по итогам 2017 года международный аэропорт г. Денпасар принял 94 669 российских граждан, что составляет 85,7% всего турпотока из РФ в Страну тысячи островов.

 

Как заявил Министр Энергетики и Минеральных ресурсов Индонезии, Игнатий Йонан, наблюдения за вулканом Агунг тщательно проводились в течение последних месяцев. Сейчас сейсмическая и вулканическая активность идет на убыль, количество выбросов снижается, и они не представляют опасности для авиации. На сегодняшний день радиус зоны отчуждения сокращен до четырех километров от вершины вулкана.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Новости вулкан Бали

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