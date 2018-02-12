Роберт де Ниро назвал Америку "страдающей от временного сумасшествия"

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Выступая на состоявшемся в Дубае мероприятии, связанным с изменениями климата, известный во всем мире голливудский актер Роберт Де Ниро назвал Соединенные Штаты Америки, возглавляемые Дональдом Трампом, "обезумевшим государством".

Заявление актера, решившего, что он компетентен абсолютно во всех областях человеческой деятельности, раз компетентен в актерстве, приводит информагентство Associated Press.

"Когда я говорю о своей стране, то есть об Америке, то хочу, чтобы нас не считали каким-то отсталым государством. У США просто, как бы это сказать, такое себе временное помешательство", — заявил Де Ниро, тем самым комментируя, как уточняют СМИ, слова руководителя американского агентства по охране окружающей среды, который не так давно отметил, что глобальное потепление является не только опасным, но и в чем-то полезным феноменом.

Сомнения в абсолютной чудовищности глобального потепления, как все знают, в современном мире считаются чем-то вроде ереси, то есть они точно так же буквально "выжигаются" из приличного информационного пространства.

Борцам за зеленое будущее, к которым относит себя и Роберт Де Ниро, проще признать целое государство (все еще, между прочим, сильнейшее в мире) "временно поехавшим", чем попытаться разобраться в истинной сущности термина "глобальное потепление", которым нынче принято объяснять все что угодно.