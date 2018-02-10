Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи посетить Пхеньян

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина посетить Северную Корею. Об этом сообщат агенство «Ренхап».
Приглашение «в кратчайшие сроки» посетить Пхеньян передала сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.
Делегации Северной Кореи посетила президентский дворец и присутствовала на обеде, который дал президент Южной Кореи, сообщает Газета.ру.
Ранее сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон встретилась с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ин и другими высокопоставленными чиновниками на открытии Олимпийских игр в Пхёнчхане
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