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Шевченковский районный суд Киева начал рассматривать дело об убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины. Украинский деятель, поддерживавший двуязычие Украины и необходимость федерализации страны, был застрелен шестнадцатого апреля 2015-го года в Киеве, около собственного дома. Писателя убили пятью выстрелами.

Украинские правоохранители уже раскрыли убийство и задержали двух его исполнителей — ими оказались бойцы националистических батальонов, принимавшие участие в так называемой "антитеррористической операции", которую киевская власть проводит на Донбассе.

Позже, однако, появились свидетельские показания, согласно которым бойцы, обвиненные в убийстве, не могли совершить его, так как в момент смерти Бузины были на Донбассе. Подозреваемые, в итоге, были отпущены под частичный домашний арест еще в конце 2015-го года.

Известно, что суд, начавшийся в столице Украины в эти минуты, отказался передать рассмотрение дела о ликвидации Бузины суду присяжных.