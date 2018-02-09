Пятница 09 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Тернистый путь Стрелкова-Гиркина: от предателя Донбасса до эксперта в украинских СМИ

Тернистый путь Стрелкова-Гиркина: от предателя Донбасса до эксперта в украинских СМИ

Пятница, 09 Февраля 2018 14:05
Тернистый путь Стрелкова-Гиркина: от предателя Донбасса до эксперта в украинских СМИ Фото из открытых источников

Фигура Игоря Стрелкова по сей день резонирует в информационном поле, причем, после его бегства с Донбасса окраска упоминаний бывшего командующего силами ДНР становится все негативнее и негативнее.

 

Этому есть две причины: во-первых, в Сети регулярно всплывают подробности, характеризующие действия Стрелкова на Донбассе трусостью и предательством, во-вторых, экс-командир постоянно дискредитирует свою персону, публикуя заметки исключительно антироссийского содержания.

 

По части последнего накануне высказался общественный деятель, писатель и публицист Николай Стариков, отметивший, что его искренне удивляет, что Стрелков говорит в публичной плоскости после бегства из Славянска. Нельзя не заметить того факта, что большинство умозаключений экс-командира тут же берут в оборот украинские СМИ, трудящиеся на фронте антироссийской пропаганды.

 

Так, резко изменивший риторику в отношении России и донбасских республик Игорь Стрелков после бегства начал с того, что на Донбассе царит тотальных хаос, а большинство личного состава сил ДНР – алкаши и наркоманы. Этот тезис по сей день использует украинская пресса, предпочитая не объяснять, как столь асоциальные элементы более трех лет не позволяют ВСУ сдвинуть линию фронта.

 

Помимо прочего, Игорь Стрелков кинул множество камней в огород России, например, рассказав, что гуманитарная помощь из РФ якобы разворовывается высшим руководством донбасских республик, о неправомерном присоединении Крымского полуострова к России и т.д. Не сложно догадаться, что все это также было использовано украинскими СМИ, которые подавали умозаключения экс-командира в качестве экспертного мнения. 

 

Игорь Стрелков фактически стал рупором украинской пропаганды, и этому  есть несколько объяснений, главным из которых является предположение о том, что экс-командир народного ополчения работал на Киев с момента приезда на Донбасс.

 

«Если в армии будет хаос, то будет так, как было год назад с господином Гиркиным. Можно просто продать Славянск за определенную сумму. А потом открыть свой фонд», - например, заявил Командир 6-го отдельного мотострелкового казачьего полка Павел Дремов, считающий, что Стрелков просто-напросто продал Славянск и ряд других населенных пунктов республик ВСУ.

 

Такого же мнения придерживается командир минометного расчета 1-го Славянского батальона Максим Шишов, а также бывший мэр Славянска Вячеслав Пономарев, не раз говоривший, что в городе на тот момент было самое мощное звено ополчения, которое имело все ресурсы, чтобы удерживать позиции долгое время.

 

После сдачи Славянска Игорь Стрелков осел в Донецке, а месяц спустя, вероятно, так и не объяснив, почему хорошо укрепленный город был сдан без боя, ушел в отпуск, который оказался бессрочным. При этом вся дальнейшая деятельность экс-командира в роли столичного публициста регулярно подтверждает предположения бывших сослуживцев, уверенных, что Гиркин работал и работает в пользу Киева.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Новости Стрелков

Главное за сутки
Олимпийские атлеты из РФ приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиаде Олимпийские атлеты из РФ приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиаде Делегация российских олимпийских атлетов в составе 80 человек приняла участие в параде спортсменов, который проходит в ходе церемонии открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском городе Пхёнчхан. На церемонии открытия российские…
Украине придется покупать газ у России по максимуму‍ Украине придется покупать газ у России по максимуму‍ Украинский "Нафтогаз" может снова не выполнить обязательства, которые компания несет перед российской корпорацией "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража. Речь идет о риске невыполнения условий, которые регулируют так называемый take-or-pay, то…
Правительство США вынуждено прекратить работу Правительство США вынуждено прекратить работу Американский конгресс разошелся, так и не утвердив бюджет. Федеральные ведомства в полночь (08:00 мск) автоматически приостановят работу, пишет РИА Новости. На сайте сената сообщается, что работа верхней палаты конгресса продолжится…

Читайте также
На Украине назвали свои потери от антироссийских санкций Запада На Украине назвали свои потери от антироссийских санкций Запада Санкции США и ЕС в отношении России лишили Украину 50% валового внутреннего продукта. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Евгений Мураев. По словам украинского законодателя, Россия и Евросоюз потеряли…
США нашли "страшилку" в лице РФ для оправдания роста своих военных расходов - Антонов США нашли "страшилку" в лице РФ для оправдания роста своих военных расходов - Антонов В Вашингтоне нашли "страшилку" в лице РФ для оправдания роста своих военных расходов и наращивания ядерного потенциала, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя публикацию новой ядерной доктрины Вашингтона.…
Стало известно о возможном ответе на "кремлевский доклад" Стало известно о возможном ответе на "кремлевский доклад" Кремль не будет действовать во вред себе в ситуации с составленным в США "кремлевским списком". Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. "Мы не гонимся в этой ситуации за…
Полицейским Нью-Йорка раздали 40 тысяч iPhone 7 Полицейским Нью-Йорка раздали 40 тысяч iPhone 7 Полицейский департамент Нью-Йорка начал раздавать рядовым копам "яблочные" смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Девайсы, как отмечаются, нужны полиции не для развлечений, а для работы. С их помощью, в…
Фото
ТОП стран в которых самый хороший и благоприятный климат в мире ТОП стран в которых самый хороший и благоприятный климат в мире

Множество туристических фирм по всему свету предлагают свои услуги и говорят о самых лучших условиях...

Видео

 

Маск опубликовал видео со своей Tesla на орбите

Опрос

Как РФ ответить на публикацию "кремлевского доклада" США?

 

Анекдот дня

Родители с детства приучали меня к музыке, практически каждый день они просили исполнить марш "В свою комнату".

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию Михаил Ланцман рассказал, как правильно выбрать профессию
Генеральный директор образовательного центра LANCMAN SCHOOL по подготовке школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ Михаил Маркович Ланцман в своем интервью рассказал о том, как важно вовремя определиться с профессией. Для того, чтобы успешно сдать единый государственный экзамен необходимо уделить особое внимание трем вещам: профессиональной ориентации,…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.