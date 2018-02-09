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Фигура Игоря Стрелкова по сей день резонирует в информационном поле, причем, после его бегства с Донбасса окраска упоминаний бывшего командующего силами ДНР становится все негативнее и негативнее.

Этому есть две причины: во-первых, в Сети регулярно всплывают подробности, характеризующие действия Стрелкова на Донбассе трусостью и предательством, во-вторых, экс-командир постоянно дискредитирует свою персону, публикуя заметки исключительно антироссийского содержания.

По части последнего накануне высказался общественный деятель, писатель и публицист Николай Стариков, отметивший, что его искренне удивляет, что Стрелков говорит в публичной плоскости после бегства из Славянска. Нельзя не заметить того факта, что большинство умозаключений экс-командира тут же берут в оборот украинские СМИ, трудящиеся на фронте антироссийской пропаганды.

Так, резко изменивший риторику в отношении России и донбасских республик Игорь Стрелков после бегства начал с того, что на Донбассе царит тотальных хаос, а большинство личного состава сил ДНР – алкаши и наркоманы. Этот тезис по сей день использует украинская пресса, предпочитая не объяснять, как столь асоциальные элементы более трех лет не позволяют ВСУ сдвинуть линию фронта.

Помимо прочего, Игорь Стрелков кинул множество камней в огород России, например, рассказав, что гуманитарная помощь из РФ якобы разворовывается высшим руководством донбасских республик, о неправомерном присоединении Крымского полуострова к России и т.д. Не сложно догадаться, что все это также было использовано украинскими СМИ, которые подавали умозаключения экс-командира в качестве экспертного мнения.

Игорь Стрелков фактически стал рупором украинской пропаганды, и этому есть несколько объяснений, главным из которых является предположение о том, что экс-командир народного ополчения работал на Киев с момента приезда на Донбасс.

«Если в армии будет хаос, то будет так, как было год назад с господином Гиркиным. Можно просто продать Славянск за определенную сумму. А потом открыть свой фонд», - например, заявил Командир 6-го отдельного мотострелкового казачьего полка Павел Дремов, считающий, что Стрелков просто-напросто продал Славянск и ряд других населенных пунктов республик ВСУ.

Такого же мнения придерживается командир минометного расчета 1-го Славянского батальона Максим Шишов, а также бывший мэр Славянска Вячеслав Пономарев, не раз говоривший, что в городе на тот момент было самое мощное звено ополчения, которое имело все ресурсы, чтобы удерживать позиции долгое время.

После сдачи Славянска Игорь Стрелков осел в Донецке, а месяц спустя, вероятно, так и не объяснив, почему хорошо укрепленный город был сдан без боя, ушел в отпуск, который оказался бессрочным. При этом вся дальнейшая деятельность экс-командира в роли столичного публициста регулярно подтверждает предположения бывших сослуживцев, уверенных, что Гиркин работал и работает в пользу Киева.