В Японии у конвертоплана ВВС США отпал фрагмент обшивки‍

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Фрагмент обшивки, отвалившийся от пролетавшего над Японией американского конвертоплана Osprey, стал причиной, по которой японские власти в очередной раз потребовали от корпуса морской пехоты ВС США приостановить полеты опасного военного транспорта над японскими островами.

По данным информагентства Киодо, цельнометаллический фрагмент серого цвета, размеры которого составляют около метра в длину и полуметра в ширину, был обнаружен утром в пятницу в прибрежном районе города Урума, что на территории префектуры Окинава.

Японские военные эксперты, осмотревшие странный фрагмент, пришли к выводу, что это крышка двигателя "Оспрея".

Японцы, мягко говоря, не любят конвертопланы Osprey — так уж сложилось в силу исторических причин. А конкретно — после того, как в Японии произошла целая серия крушений американских конвертопланов.

Неизвестно, какие последствия будут в результате нынешнего инцидента, но эксперты предполагают, что никаких, потому что даже после крушения очередного конвертоплана, их полеты прекращаются всего на несколько дней, а тут речь идет всего лишь об отвалившейся от двигателя крышке.