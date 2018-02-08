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Госдеп США пытается убедить Вьетнам отказаться от закупок оружия из РФ

Четверг, 08 Февраля 2018 12:51
Госдеп США пытается убедить Вьетнам отказаться от закупок оружия из РФ Фото из открытых источников

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки не одобряет намерение Вьетнама закупать оружие и военную технику у Российской Федерации. И не просто не одобряет, а пытается всячески повлиять на планы вьетнамцев.

 

По данным издания Defense News, соответствующие мысли озвучил один из высокопоставленных представителей Госдепа США.

 

"В руководстве Вьетнама хотят расширять сотрудничество с Россией в военной сфере, а нам, само-собой, это не нравится", — отметил представитель американского Госдепа.

 

Собеседник издания, кроме того, отметил, что Соединенные Штаты пытаются убедить Вьетнам отказаться от сотрудничества с Российской Федерацией и присмотреться к другим поставщикам оружия. Да к тем же, например, США.

 

"Если бы Вьетнам отказался от планов по закупке российского оружия и задумался об американском оружии... То, в общем, это было бы неплохо. При таком сценарии мы бы могли наладить тесное партнерство и подготовить почву для будущих масштабных совместных проектов", — говорят в Госдепе.

 

Вьетнам, тем временем, продолжает увеличивать военные расходы — с 2005 по 2014 год страна расширила соответствующие статьи бюджета на 400%.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Вьетнам

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