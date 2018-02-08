Госдеп США пытается убедить Вьетнам отказаться от закупок оружия из РФ

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки не одобряет намерение Вьетнама закупать оружие и военную технику у Российской Федерации. И не просто не одобряет, а пытается всячески повлиять на планы вьетнамцев.
По данным издания Defense News, соответствующие мысли озвучил один из высокопоставленных представителей Госдепа США.
"В руководстве Вьетнама хотят расширять сотрудничество с Россией в военной сфере, а нам, само-собой, это не нравится", — отметил представитель американского Госдепа.
Собеседник издания, кроме того, отметил, что Соединенные Штаты пытаются убедить Вьетнам отказаться от сотрудничества с Российской Федерацией и присмотреться к другим поставщикам оружия. Да к тем же, например, США.
"Если бы Вьетнам отказался от планов по закупке российского оружия и задумался об американском оружии... То, в общем, это было бы неплохо. При таком сценарии мы бы могли наладить тесное партнерство и подготовить почву для будущих масштабных совместных проектов", — говорят в Госдепе.
Вьетнам, тем временем, продолжает увеличивать военные расходы — с 2005 по 2014 год страна расширила соответствующие статьи бюджета на 400%.
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