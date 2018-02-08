Силовики пришли с обыском в редакцию украинских «Вестей»

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Украинские силовики проводят обыски в редакции издания "Вести" — сообщает главный редактор газеты Оксана Омельченко, по данным которой, сотрудники силовых органов не пускают журналистов на рабочие места.

"В шесть часов утра (07:00 по Москве) они окружили "Гулливер" и проникли на наш этаж. Сотрудники радио говорят, что эти "милые люди" устроили просто какой-то погром, судя по звуку. Скоро начнем онлайн-трансляцию, в которой покажем вам все это. Сегодня мы должны были готовить к печати вторую часть расследования, посвященного Нацагентству и его друзьям", — написала Оксана Омельченко на своей страничке в социальной сети "Фейсбук".

Омельченко добавила, что редакция "Вестей" получает угрозы от героев своих публикаций, в частности — от Виталия Опанасенко, следователя военной прокуратуры.

"Сейчас они там ломают все и воруют наши вещи, а мы ничего не можем поделать с этим", — отметила главред.

Ярослав Тракало, представитель Национальной полиции Украины, заявил, что его ведомство не имеет отношения к событиям, которые разворачиваются в редакции "Вестей". "Там, по моим данным, работают сотрудники Национального агентства по возврату активов и имущества", — говорит Тракало.