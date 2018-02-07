Исследование: где в России и за рубежом можно отдохнуть с домашними животными?

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Планируете отпуск, но не хотите оставлять домашних любимцев одних? HomeToGo — крупнейшая метапоисковая система по предложениям жилья для отдыха — подготовила исследование, показывающее, сколько объектов жилья для отдыха в России и Европе готово принять постояльцев с домашними животными.

Согласно опросу «Левада-центра», около 59% россиян имеет домашних животных: на первом месте по полулярности находятся кошки, за ними с небольшим отрывом следуют собаки. Из-за наличия домашних животных для многих отпуск становится настоящей проблемой: с кем оставить любимца? Не будет ли он скучать? Кто о нем позаботится?

Сегодня все больше и больше отелей и апаратментов предлагают размещение с домашними животными и даже предоставляют дополнительные удобства для них, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. HomeToGo определил, в каких городах России и Европы проще все будет найти подобное жилье.

Санкт-Петербург и Москва лучше всего относятся к домашним животным

Наибольшее количество жилья для отдыха (в процентном соотношении), где гости могут остановиться с домашними животными, находится в северной столице – Санкт-Петербурге (8,1%). На втором месте стоит Москва, где владельцы 7,4% жилья для отдыха будут рады вашему питомцу.

Также в топ-5 самых дружелюбных по отношению к домашним животным городов вошли Уфа (7,3% жилья для отдыха), Нижний Новгород (6,6%) и Барнаул (6,3%). А вот в Тюмени, Новороссийске и Севастополе найти размещение, где разрешено останавливаться с животными, будет довольно проблематично. Здесь только около 1% жилья позволяет остановиться с питомцами.

Прага заняла первое место по размещению с домашними животными

Среди крупных европейских городов лучше всего к размещению с домашними животными относятся в чешской столице Праге – здесь почти в 17% всех отелей и апартаментов будут рады постояльцам с питомцами. На втором месте находится Мюнхен, где 15,9% жилья позволяет остановиться с питомцами, а замыкает тройку лидеров Загреб (13,2%). Также в пятерку лидеров вошли Афины (12,1%) и Берлин (11,9%).

Хуже всего к гостям с домашними животными готовы Копенгаген, где только 3,7% жилья разрешают размещение с питомцами, Брюссель (3,2%) и Дублин (всего 1,7%).

Среди городов СНГ и ближнего зарубежья больше всего любят животных в Баку

Если вы планируете отпуск в странах ближнего зарубежья и не хотите расставаться в поездке с домашним животным, обратите внимание на Баку, где 8,5% жилья для отдыха разрешает размещение с питомцем. Сразу за ним следует грузинский Тбилиси, где 7,9% всех отелей, домов и квартир готовы принять гостей с четвероногими друзьями. Замыкают топ-5 три прибалтийские столицы: Рига (7,5%), Вильнюс (7,4%) и Таллин (6,5%).

А вот в Минск, Бишкек и Ташкент с домашними животными лучше не ехать, так как здесь вы практически не найдете подходящего жилья для отдыха.