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Подводный дрон, который был гордостью и достоянием Военно-морских сил Румынии, потерялся в Черном море, чем в немалой степени расстроил руководителей оборонного ведомства страны.

По данным информагентства Agerpres, единственный румынский подводный дрон теперь покоится где-то на дне моря, а военные, допустившие это, рвут на себе волосы и рыдают в бессильной истерике, прощаясь с планами по завоеванию Солнечной системы, неотъемлемой частью которых был тот самый подводный робот.

"Мы до сих пор не понимаем, как это произошло. Дрон просто растворился в море, махнув нам на прощание винтом. Поиски, в которых участвовали лучшие специалисты ВМС, не дали абсолютно никакого эффекта", — рассказывает Михай Фифор, начальник Министерства национальной обороны Румынии.

В данный момент исчезновением гордости румынских ВМС занимается Военная прокуратура Бухареста.

Единственный румынский подводный автономный аппарат назывался SECRIS — беспилотник базировался на платформе Ocean Server и использовался ВМС для проведения важных научных исследований. Военно-морские силы Румынии, как полагают специалисты, еще не скоро оправятся от страшного удара, которым стало для них исчезновение дрона.