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Полицейским Нью-Йорка раздали 40 тысяч iPhone 7

Вторник, 06 Февраля 2018 11:49
Полицейским Нью-Йорка раздали 40 тысяч iPhone 7 Фото из открытых источников

Полицейский департамент Нью-Йорка начал раздавать рядовым копам "яблочные" смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Девайсы, как отмечаются, нужны полиции не для развлечений, а для работы. С их помощью, в частности, осуществляется патрулирование улиц.

 

"Я вообще не понимаю, как мы занимались патрулированием, когда у нас не было смартфонов. Потому что без них, как без рук. А айфоны намного удобнее, чем девайсы на Windows Phone, которыми мы пользовались раньше", — говорит один из патрульных, получивших новый гаджет.

 

По данным New York Daily News, смартфоны производства Apple уже получили тридцать шесть тысяч патрульных Южного Манхэттена. Айфоны были выбраны руководством полиции в рамках программы по переходу на новые мобильные девайсы, принятую в прошлом году.

 

"Раньше у нас были смартфоны Nokia, но система Windows Phone теперь не поддерживается, поэтому пришлось переходить на iPhone", — говорят начальники департамента полиции Нью-Йорка.

 

Смартфоны, которые получили патрульные, не являются личными устройствами — они расцениваются как инструменты для работы, позволяющие полицейским получать ориентировки и сообщения из штаба, искать ту или иную информацию или координаты, фотографировать, а также выполнять массу других необходимых для эффективной работы действий.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости IPhone

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