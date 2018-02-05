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Ученики школ оккупированных Аль-Фуа и Кефрайи рассказали о жизни под обстрелами

Понедельник, 05 Февраля 2018 12:32
Ученики школ оккупированных Аль-Фуа и Кефрайи рассказали о жизни под обстрелами Фото из открытых источников

Расположенные на севере сирийской провинции Адлиб города Аль-Фуа и Кефрайя вот уже два года страдают от террористической осады, однако местные жители, несмотря на падающие на их головы снаряды, не сдаются и продолжают борьбу. Последняя проявляется в том числе и в образовании, которое получают местные дети.

 

Представители Федерального агентства новостей побывали в одной из местных школ и побеседовали с учениками, которые рассказали о том, как им удается учиться в условиях тотального упадка.

 

"Занятия по культуре, которые проводятся в нашей школе, помогают нам узнавать о массе очень интересных вещей. Благодаря этим занятиям у нас раскрываются те или иные таланты, а также вырабатываются необходимые навыки. У меня, например, значительно улучшилось умение писать", — цитирует ФАН одну из учениц.

 

Люди, проживающие в городах Аль-Фуа и Кефрайя, рискуют своими жизнями буквально каждый день — существование в осажденных террористами городах действительно является весьма опасным. Бесконечные обстрелы, перебои с поставками самых необходимых продуктов, отсутствие воды и электрической энергии — вот далеко не полный перечень трудностей, с которыми сталкиваются осажденные сирийцы.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Сирия

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