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На Украине назвали свои потери от антироссийских санкций Запада

Суббота, 03 Февраля 2018 11:01
На Украине назвали свои потери от антироссийских санкций Запада Фото из открытых источников

Санкции США и ЕС в отношении России лишили Украину 50% валового внутреннего продукта. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

 

По словам украинского законодателя, Россия и Евросоюз потеряли лишь малую долю от своих ВВП. Однако для Украины эти санкции обернулись сокращением показателя наполовину, пишет РИА Новости.

 

"Мир необходим для того, чтобы хотя бы вернуть привычные рынки. Эти санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла два процента, Европа меньше одного процента, а мы — половину. Эта санкционная война против кого? Против нас?" — спрашивает Мураев.

 

Помимо этого, народный депутат выразил сожаление, что в стране закрываются предприятия, а вместо них создаются музеи.

 

"Мы делали самые технологичные ракеты в мире, а теперь по этим заводам будут водить экскурсии", — посетовал Мураев.

 

Ранее Запад ввел санкции против России из-за ситуации на Украине, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и подчеркнула, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах Евросоюза все чаще звучат мнения о необходимости отмены экономических ограничений в отношении Москвы.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Лента новостей Украины санкции

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