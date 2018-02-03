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Курды обстреляли ракетами юг Турции

Пятница, 02 Февраля 2018 16:29
Курды обстреляли ракетами юг Турции Фото из открытых источников

Курды, которые удерживают сирийский Африн, в очередной раз обстреляли ракетами турецкий приграничный город Рейханлы. Об этом сообщил телеканал NTV.

 

В результате атаки один человек погиб и семь получили ранения, пишет РИА Новости.

 

Сегодня турецкие СМИ сообщили о девяти пострадавших в Рейханлы и Килисе из-за ракетного обстрела. В Анкаре заявили, что за 12 дней турецкой операции в Африне курды выпустили по приграничным с Сирией районам 82 ракеты. Жертвами атак стали пять человек, более ста ранены.

 

Операция в Африне

 

Анкара с 20 января проводит в Африне операцию  "Оливковая ветвь" против формирований SDF, состоящих из курдско-арабских отрядов. На стороне Турции выступают боевики "Сирийской свободной армии".

 

Анкара считает бойцов Сирийских демократических сил террористами, связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, войска покинут Сирию, как только достигнут целей операции. Как заявили в Генштабе, с начала боев турецкие силы уничтожили 823 террориста.

 

Дамаск решительно осудил действия Турции. В Кремле призвали все стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Турция курды

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Курды обстреляли ракетами юг Турции Курды обстреляли ракетами юг Турции Курды, которые удерживают сирийский Африн, в очередной раз обстреляли ракетами турецкий приграничный город Рейханлы. Об этом сообщил телеканал NTV. В результате атаки один человек погиб и семь получили ранения, пишет…
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