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Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор призвал членов ОБСЕ принять рабочее определение антисемитизма

Пятница, 02 Февраля 2018 12:53
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор призвал членов ОБСЕ принять рабочее определение антисемитизма Фото из открытых источников

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор призвал к принятию определения антисемитизма Международного альянса памяти Холокоста (МАПХ) всеми странами-членами ОБСЕ, которое уже официально было принято Великобританией, Германией, Румынией, Болгарией и Австрией.

 

Об этом Вячеслав Моше Кантор заявил в ходе своего выступления перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на международной конференции об ответственности стран, организаций и отдельных лиц в борьбе против антисемитизма, прошедшей 29 января в Риме. Конференция была приурочена к 80-летней годовщине принятия законов о расах в Италии в 1938, а также в преддверии принятия Италией председательства в Международном альянсе памяти Холокоста (МАПХ).

 

В своём докладе Вячеслав Моше Кантор призвал страны ОБСЕ к ряду конструктивных шагов по решению проблемы роста антисемитизма. По его мнению, необходимо «принятие ОБСЕ рабочего определения антисемитизма; внесение поправок в национальное законодательство на основе принятого определения и корректировка государственных правоприменительных мер в соответствии с общим определением».

 

Эти действия, подчеркнул Вячеслав Моше Кантор, имеют огромное значение для повышения чувства безопасности у европейских евреев, которые на сегодняшний день нередко сталкиваются с «пессимистичной дилеммой»: покинуть Европу в поисках безопасности или остаться и жить перед лицом угрозы антисемитизма.

 

«Антисемитизм не является исключительно еврейской проблемой, он касается всех европейских граждан, - заявил Вячеслав Моше Кантор. - Экстремистские идеологии начинаются с гонения на евреев, однако фактически это вызов для всего общества в целом. Нам необходимо быстро действовать, а не ждать новой катастрофы».

 

Среди участников конференции было немало высокопоставленных представителей правительственных делегаций и независимых организаций, а также гражданского общества. Со вступительной речью на конференции выступили глава МИД Италии Анджелино Альфано, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер и директор отдела ОБСЕ по демократическим структурам и правам человека Ингибьорг Солрун Гисладоттир.

 

В рамках мероприятия Вячеслав Моше Кантор также вручил две награды: «Иерусалимский компас» главе МИДа Италии Альфано за «борьбу с антисемитизмом во всех его проявлениях, включая антисионизм, который представляет собой самую отвратительную и коварную форму антисемитизма», а также награду Golden Vision послу Рональду Лаудеру, президенту Всемирного еврейского конгресса за то, что он «посвятил свою жизнь процветанию иудаизма, помощи евреям вернуться к своим корням и помочь воссоздать еврейские общины во всем мире».

 

Конференция была проведена в сотрудничестве с Отделом ОБСЕ по демократическим структурам и правам человека, Центром современного еврейского документирования и Союзом еврейских общин в Италии.

 

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.

 

Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/

 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – межправительственная организация, объединяющая 57 государств Европы, Азии и Северной Америки. В сферу её деятельности входит широкий круг вопросов, связанных с безопасностью, включая контроль над вооружениями, права человека, национальные меньшинства, стратегии полицейской деятельности и противодействие терроризму.

 

На фото: Вячеслав Кантор и директор БДИПЧ Ингибьорг Солрун Гисладоттир

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги ОБСЕ

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