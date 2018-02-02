В Латвии заявили, что Россия «разваливает ее изнутри»‍

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Россия поддерживает тренеров расположенных в Латвии клубов единоборств, распространяя с их помощью свое влияние и дестабилизируя ситуацию в Латвии изнутри. Такое заявление сделали авторы очередной теории заговора, опубликованной накануне в социальной сети Facebook.

Согласно информации из публикации в "Фейсбуке", разобраться в которой попытались журналисты Sputnik Latvija, речь идет о клубах боевых искусств, которые появились в Латвии на протяжении девяностых годов двадцатого века. Российское правительство, по мнению авторов теории заговора, поддерживает руководителей таких клубов и, тем самым, воспитывает латвийскую молодежь в угодных Кремлю традициях.

"Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что единоборства способствуют формированию стремления к власти. Это самое стремление умело используется тренерами, чтобы навязать молодым людям те или иные ценности. В нашем случае — это идеология, которую можно назвать пророссийской", — говорят националисты, заподозрившие Россию в желании развалить Латвию изнутри.

Теорию заговора уже прокомментировали представители латвийского спорта. Которые, как и следовало ожидать, назвали ее "полным бредом", абсолютно несоответствующим действительности.