Минобороны РФ рекомендует США либо исключить полеты у границ России

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Как заявили в Минобороны России, маневры российского Су-27 в отношении американского EP-3 Aries были "стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными" (смотрите видео ниже).

Перехват самолета ВВС США российским истребителем над Черным морем произошел 29 января, напоминает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что если действия по охране государственных границ вызывают у американских летчиков "депрессии и фобий", им рекомендуется избегать таких маршрутов в будущем "или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения".

Минобороны также напомнило, что Крым, к территории которого приближался американский самолет, — неотъемлемая часть России. "Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры", — подчеркнули в ведомстве.

В сообщении также отмечается, что инцидент правильно называть не перехватом, а сопровождением, так как Су-27 более двух часов пресекал попытки американского самолета с выключенными транспондерами приблизиться к российской границе.

В четверг военно-морские силы США опубликовали ряд видеофрагментов перехвата американского самолета. Маневр российского истребителя ВВС страны назвали небезопасным и отметили, что подобные действия несут риск "катастрофических последствий". По мнению американской стороны, Су-27 приблизился к EP-3 слишком близко.