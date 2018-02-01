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Во Франции открылся самый необычный бордель в мире

Четверг, 01 Февраля 2018 13:18
Во Франции открылся самый необычный бордель в мире Фото из открытых источников

На территории французской столицы появился бордель, внутри которого вы не встретите живых проституток. Нет, мертвых работниц интимн-индустрии там тоже нет. Зато есть куклы.

 

Да, в Париже есть бордель, в котором можно взять напрокат интим-куклу. О времена, о нравы! Материал, посвященный странному публичному дому, появился в издании The Local.

 

Несмотря на тот факт, что клиентам странного борделя предлагают всего лишь кукол, цены не отличаются особой демократичностью. Если говорить в конкретных цифрах, то час аренды куклы стоит восемьдесят девять евро, что в пересчете на российские деньги по актуальному курсу составляет 6200 рублей. Арендуя куклу на два часа, можно несколько сэкономить, отдав всего лишь сто сорок девять евро (10 400 рублей).

 

Еще за пару десятков евро можно взять напрокат шлем виртуальной реальности, чтобы укрыться в последней от страшной действительности с куклами по сто евро за час.

 

Платные интим-услуги, кстати, были запрещены французским правительством в позапрошлом году. Эти куклы, впрочем, не попадают под этот запрет. Это, вероятно, единственная причина существования подобного заведения.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Бордель

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