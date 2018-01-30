Вашингтон призвал Россию прекратить "опасные" перехваты самолетов

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Госдепартамент США выразил озабоченность из-за перехвата российским истребителем американского самолета-разведчика над Черным морем. В Вашингтоне призвали Москву прекратить подобные действия во избежание опасных инцидентов и столкновений.

Ранее Минобороны России сообщило, что самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США был перехвачен Су-27 над нейтральными водами Черного моря. Экипаж российского истребителя доложил об идентификации американского самолета и сопровождал его с соблюдением всех необходимых мер безопасности, не позволяя нарушить воздушное пространство России, пишет РИА Новости.

"Как подтвердило командование военно-морских сил США в Европе, российский Су-27 провел небезопасное сближение с американским EP-3 в международном воздушном пространстве, российский пилот приблизился на расстояние пяти футов (1,5 метра — ред.) и пролетел непосредственно перед коридором EP-3", — сказала представитель госдепа Хезер Науэрт.

По ее словам, "американское воздушное судно действовало в соответствии с нормами международного права, тогда как российская сторона грубо нарушила существующие соглашения и международные нормы, в данном случае, соглашение о предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года (INCSEA)".

"Мы призываем Россию прекратить подобные опасные действия, которые повышают риск просчетов, создают опасность для экипажа с обеих сторон и воздушных столкновений", — заявила Науэрт, отметив, что имевший место 29 января инцидент над Черным морем "является очередным примером того, как военные действия России пренебрегают международными нормами и соглашениями".

В российском военном ведомстве ранее сообщали, что весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, никаких внештатных ситуаций не было.