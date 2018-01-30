Завтра в Сочи решится судьба Сирии

Фото из открытых источников

Конгресс сирийского национального диалога, который проходит сегодня и завтра в Сирии, является началом переговоров, которые принесут Сирийской Арабской Республике мир и благополучие. Об этом заявил Дмитрий Егорченков, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

Одна из ключевых особенностей Конгресса — тот факт, что поучаствовать в нем приехала расширенная делегация от сирийских курдов. Для членов которой, кстати, Министерством иностранных дел России было применено правило свободного въезда на территорию РФ.

"Курды контролируют значительные площади нефтяных полей Сирии, поэтому переговоры между курдами и сирийским правительством (которому принадлежат нефтеперерабатывающие мощности и транспортные магистрали) являются чрезвычайно важными — предполагается, что стороны смогут договориться об эффективном сотрудничестве, результатом которого станет подъем сирийской экономики", — приводит слова Егорченкова федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

Несмотря на позитивные прогнозы, ситуация в Сирии, как отмечает эксперт, продолжает оставаться весьма напряженной. У так называемой сирийской оппозиции, в частности, по-прежнему нет сколько-нибудь выраженного единства.