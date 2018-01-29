Аксенов: Крым - неприступная крепость

Ни один президент Украины не уделял столько внимания Крыму, сколько уделяет Владимир Путин. Об этом заявил в интервью крупнейшей некоммерческой новостной организации National Public Radio (NPR) глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов подчеркнул, что регион навсегда вернулся в состав России и больше никогда не станет частью Украины. "Крым никогда не вернется в состав Украины, и бессмысленно выдвигать какие-либо условия для достижения этой цели", — заявил он.
По словам главы Крыма, полуостров стал "неприступной крепостью", которой в военном плане ничто не угрожает.
Что касается санкций, то, по словам Аксенова, они почти никак не отразились на местной экономике, сообщает РИА Новости.
Аксенов также коснулся темы строительства Керченского моста: автомобильное движение по нему начнется в нынешнем году, а железнодорожное – в следующем.
Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек, избранный от Крыма, заявил, что в 2014 году украинские политики боялись принять решение по Крыму, а также поехать в регион для урегулирования ситуации там, так как переживали, что могут потерять возможность поучаствовать "в разграблении активов" предыдущей киевской власти.
Экс-представитель президента Украины в Крыму, депутат Рады Сергей Куницын, в свою очередь, рассказал, что украинские власти рассматривали вопрос о делегировании Крыму широких полномочий и возвращении к конституции 1992 года, чтобы помешать воссоединению с Россией. По словам парламентария, украинские власти "опоздали на неделю", так как не смогли выбрать ответственного за решение крымского вопроса.
Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. За такое решение проголосовали 95 процентов жителей полуострова. Плебисцит состоялся после госпереворота на Украине.
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