Глава одного из регионов Германии: Санкции ЕС против России - "дохлая кляча"

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Антироссийские санкции ЕС нанесли огромный ущерб экономике Германии и никак не отразились на ситуации на Украине, заявил премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов.

"Санкции нанесли нам экономический ущерб", - сказал политик, которого цитирует издание Deutsche Wirtschaft Nachrichten. По словам премьера, антироссийские санкции - "это дохлая кляча, на которой больше нельзя ездить". При этом Рамелов добавил, что проблемы на Украине "не решить с помощью символической политики", за последствия которой в итоге вынуждены расплачиваться немецкие компании, пишет ТАСС.

Учитывая то, что от санкций пострадали в большей степени восточногерманские земли, им необходимо выработать единую позицию по этому вопросу и отстаивать ее перед федеральным правительством в Берлине, а также в Брюсселе, считает Рамелов. К восточным относятся 5 из 16 федеральных земель Германии: Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия, - все это территории бывшей ГДР.

Инициативу о пересмотре санкционной политики против РФ поддержал и премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф. Как сообщило в пятницу агентство DPA, глава конференции премьеров земель Восточной Германии заявил в Магдебурге о намерении выдвинуть вопрос отмены санкций в понедельник на встрече с коллегами в Берлине.

Также существует вероятность того, что инициативу восточных областей поддержат и другие федеральные земли. "Я слышал, что Бавария может это поддержать", - цитирует заявление Рамелова газета Suddeutsche Zeitung. С идеей о поэтапном снятии санкций с России выступали нынешний глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль и его предшественник, нынешний президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Основным условием для этого они называли существенный прогресс в реализации Минских соглашений.

В июле 2014 года Евросоюз ввел секторальные экономические санкции против России в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины. Санкции коснулись предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов. Под санкции, в частности, попали банки с госучастием (Сбербанк, ВТБ) и крупные нефтегазовые компании ("Роснефть", "Газпром нефть", "Транснефть"). В последний раз санкции продлевались в июле 2017 года, срок их действия истекает 31 января 2018 года.