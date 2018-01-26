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Как инвестиции Китая в Арктику повлияют на суверенитет России

Пятница, 26 Января 2018 12:34
Как инвестиции Китая в Арктику повлияют на суверенитет России Фото из открытых источников

Китайская Народная Республика опубликовала так называемую "Белую книгу", то есть документ, в котором обозначена стратегия Поднебесной по освоению Арктики — региона, к которому в связи с глобализацией приковано все большее внимание держав, не относящихся к арктическим.

 

"Подход Китая к освоению Арктики является довольно четким и системным, что, разумеется, не может не вызывать уважения. Для России, как для страны, к которой примыкают обширные арктические территории, важно понять, что Китай не собирается оспаривать принадлежность северных территорий. Наоборот, китайские инвестиции в Арктику позволят в значительной степени укрепить суверенитет Российской Федерации", — приводит слова Александра Пилясова из Центра экономики Севера и Арктики федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

 

Такие арктические державы как США и Канада, говорит Пилясов, настороженно относятся к китайским проектам по освоению Арктики, однако России, как уверен эксперт, наоборот нужно идти Поднебесной на встречу.

 

"Инвестиции в арктические проекты — это путь к укреплению суверенитета РФ при помощи масштабных инфраструктурных преобразований", — отмечает Пилясов.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Арктика

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