Крымский отель Mriya Resort & Spa признан лучшим отелем в мире

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В конце 2017 года во Вьетнаме прошла финальная церемония вручения премии World Travel Awards - профессиональной награды в сфере туристического рынка. Крымский отель Mriya Resort & Spa назвали лучшим в мире курортным комплексом для отдыха (World’s Leading Leisure Resort). Он занял первое место сразу в двух номинациях — «Ведущий мировой курорт для отдыха-2017» и «Лучший в мире оздоровительный курорт».

Mriya Resort & Spa завоевывает мировую премию впервые, однако отель уже не раз был отмечен наградами World Travel Awards на европейском уровне.

Mriya Resort & Spa открыт в 2014 г. Он занимает территорию в 27 га, на которой помимо санаторно-курортного комплекса на 422 номера и вилл будет построен винно-дегустационный комплекс, включающий в себя винодельню, школу сомелье, школу виноделия, винный ресторан и сыроварню.

Концепцию и детали проекта Mriya Resort & Spa разрабатывал знаменитый британский архитектор сэр Норман Фостер, а дизайном интерьеров занимается известная московская студия дизайна Елены Крыловой.

По словам дизайнера Елены Крыловой, для нее честь работать в самом престижном отеле мира. Свою работу над дизайном студия дизайна начала еще несколько лет назад, и сегодня из-под пера дизайнера вышел уже дизайн гостиничных номеров, обустройство общественных и ресторанных зон, СПА-центра.

Впереди еще много работы, и дизайнер Елена Крылова уверена, что ей и ее команде, удастся сделать еще ни один лучший проект для лучшего мирового отеля.