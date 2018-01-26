Число погибших при пожаре в больнице в Южной Корее превысило 40 человек

Число погибших при пожаре в больнице в южнокорейском городе Мильян возросло до 41. Об этом сообщает «Ренхап».
Ранее сообщалось о 31 погибшем. Число пострадавших в результате пожара выросло до 79, пишет Газета.ру.
Пожар произошел в отделении неотложной помощи на первом этаже больницы. В здании находились около 200 человек. Пожар удалось потушить через час и 40 минут после возгорания.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание из-за пожара в больнице.
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