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Униженный в Минске украинский посол бросил в лицо Климкину свой паспорт

Четверг, 25 Января 2018 14:22
Униженный в Минске украинский посол бросил в лицо Климкину свой паспорт Фото из открытых источников

Украинский дипломат, участвовавший в минских переговорах по Донбассу, бросил свой дипломатический паспорт в лицо Павлу Климкину, начальнику Министерства иностранных дел Украины. Об этом, как сообщает Федеральное агентство новостей, общественности рассказал журналист Дмитрий Гордон.

 

"Что же это у нас за страна такая, если она даже не может нормально организовать визит переговорщиков в Минск? Очевидно, что Украина вообще не заинтересована в минских переговорах. Не верите? Тогда что вы скажете, если узнаете, что никто не компенсирует украинским дипломатам их расходы на дорогу и проживание? И ладно бы только это! Наши переговорщики постоянно подвергаются тем или иным унижениям, в результате которых некоторые из них просто не выдерживают и начинают вести себя не совсем по-дипломатически", — заявил Гордон.

 

Об инциденте с дипломатическим паспортом, который прилетел в лицо Павлу Климкину, Гордону рассказал Роман Бессмертный.

 

В Украине, напомним, приняли скандальный закон о "реинтеграции" Донбасса, который, по словам экспертов, вообще сводит на нет все ранее достигнутые в рамках "Минска" договоренности. Так что унижения, которым подвергаются дипломаты — это еще цветочки.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Украина

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