Украинский журналист обнародовал совершенно секретную военную информацию‍

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Опубликовав на своей странице в социальной сети Facebook данные о планируемых украинскими вооруженными силами закупках беспилотников и ракетного противотанкового вооружения, журналист Юрий Бутусов обнародовал совершенно секретную информацию — говорят в генштабе ВСУ.

Поставки оружия и техники украинской армии регулируются целевой оборонной госпрограммой, которая рассчитана до 2020-го и утверждена постановлением Верховной рады от тридцатого марта 2016-го года.

"Постановление, о котором идет речь, помечено грифом "Совершенно секретно", так как в нем содержится информация, имеющая отношение к обороноспособности страны", — заявляют украинские военные.

Откуда у Юрия Бутусова взялась совершенно секретная военная информация — неизвестно. Зато теперь известно, какое оружие планирует покупать генштаб ВСУ.

Это, в частности, противотанковые ракетные комплексы типа "Корсар" и "Стугна" в количестве восьми сотен единиц, а также несколько тысяч управляемых боеприпасов для них. Плюс, украинская армия собирается приобрести пять сотен беспилотных летательных аппаратов. Интересно, что в данный момент у ВСУ нет такого числа специалистов, какое требуется для того, чтобы совладать с 800 ПТРК и 500 БПЛА.