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Обсуждая с Куртом Волкером вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе после того, как Верховная Рада приняла закон о его "реинтеграции", Петр Порошенко проявляет откровенное политическое лицемерие — говорит Никита Данюк, заместитель главы Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

"Закон о реинтеграции Донбасса" — это, по словам эксперта, документ, который сводит на нет нормативно-правовую базу, выработанную в рамках минских договоренностей. Пакет соглашений "Минск-2", при этом, был закреплен на международном уровне при участии таких стран-гарантов, как Германия, Франция и Российская Федерация, то есть речь идет об игнорировании Киевом обязательств, которые были взяты Украиной на глазах у всего мира.

"Очевидно, что Вашингтон и Киев на самом деле не заинтересованы в реальном урегулировании донбасского конфликта. "Тлеющая война" позволяет Киеву вести антинародную внутреннюю политику, которая была бы гораздо более трудноосуществимой при иных обстоятельствах, а Америка благодаря Донбассу получает очаг нестабильности у самых рубежей России, который обязательно будет использован против нас", — цитирует Данюка федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

Россия, как отмечает Данюк, ответит на подрыв договоренностей со стороны Украины и США, так как в сложившейся ситуации Москва уже просто не может придерживаться выжидательной позиции.