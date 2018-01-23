Китайцы "прослушивали" американские подлодки в Тихом океане

Военные Китайской Народной Республики следят за американскими субмаринами, присутствующими в западной части Тихого океана, при помощи гидроакустических датчиков, установленных на океанском дне.
Такая информация была опубликована сегодня в гонконгском издании The South China Morning Post, по данным которого, высокочувствительные сенсорные девайсы были установлены учеными из КНР как минимум в двух стратегически значимых зонах — в районе островов Яп, а также около Марианской впадины.
Гидроакустические датчики, о которых идет речь, могут использоваться как для научных исследований (например, для наблюдения за мигрирующими китами), так и в военных целях. Чувствительные приборы, в частности, могут "шпионить" за подводными лодками потенциального противника.
Джеймс Льюис из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, прокомментировавший публикацию, отметил, что подобная практика широко распространена среди ведущих морских держав, так что китайцы далеко не первыми додумались размещать акустические датчики на дне океана.
"У США есть точно такое же оборудование, тоже мне секрет", — сказал Льюис.
Таинственный объект, обнаруженный в болотах Аргентины, изначально нашли на Google Maps и приняли за ...
Петербургские пенсионерки поддержали курсантов клипом Satisfaction
Мне кажется, рассчитывая расходы на душу населения, правительство не учитывает тело.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.