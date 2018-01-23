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Китайцы "прослушивали" американские подлодки в Тихом океане

Вторник, 23 Января 2018 15:03
Китайцы &quot;прослушивали&quot; американские подлодки в Тихом океане Фото из открытых источников

Военные Китайской Народной Республики следят за американскими субмаринами, присутствующими в западной части Тихого океана, при помощи гидроакустических датчиков, установленных на океанском дне.

 

Такая информация была опубликована сегодня в гонконгском издании The South China Morning Post, по данным которого, высокочувствительные сенсорные девайсы были установлены учеными из КНР как минимум в двух стратегически значимых зонах — в районе островов Яп, а также около Марианской впадины.

 

Гидроакустические датчики, о которых идет речь, могут использоваться как для научных исследований (например, для наблюдения за мигрирующими китами), так и в военных целях. Чувствительные приборы, в частности, могут "шпионить" за подводными лодками потенциального противника.

 

Джеймс Льюис из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, прокомментировавший публикацию, отметил, что подобная практика широко распространена среди ведущих морских держав, так что китайцы далеко не первыми додумались размещать акустические датчики на дне океана.

 

"У США есть точно такое же оборудование, тоже мне секрет", — сказал Льюис.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Китай

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