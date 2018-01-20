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Правительство Америки приостановило работу из-за отсутствия финансирования

Суббота, 20 Января 2018 11:06
Правительство Америки приостановило работу из-за отсутствия финансирования Фото из открытых источников

С пятницы на субботу истек срок действия принятой в конце декабря прошлого года резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств, теперь они будут вынуждены прекратить выполнять ряд своих функций из-за отсутствия средств, так как полноценный бюджет на 2018 год не принят.

 

Поздно вечером в пятницу проект новой резолюции не смог преодолеть процедурное голосование и набрать необходимые 60 голосов, чтобы дебаты по этому вопросу прекратились, сообщает ТАСС. Это произошло из-за того, что республиканцы и демократы не договорились по ряду параметров. Последние, в частности, требовали включить в резолюцию меры по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними.

 

Впервые за пять лет

 

В истории США с 1977 по 2013 год финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом как минимум 17 раз. "Без денег" исполнительная ветвь власти тогда находилась различные промежутки времени. Самый короткий из них был равен трем дням. Рекордно длинный же составил 21 день - между 15 декабря 1995 года и 6 января 1996 года.

 

В таких случаях правительство США было вынуждено приостанавливать нормальную работу, многие категории госслужащих, включая некоторых сотрудников спецслужб и аппарата Белого дома, отправлялись в отпуска без сохранения содержания. Тем не менее, в соответствии с законодательством США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности, за внешнеполитическую деятельность, в такого рода ситуациях продолжают работу. Аналогичные требования выдвигаются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности".

 

Последний раз правительство было вынуждено прекратить работу в условиях, когда Белый дом и обе палаты Конгресса контролировались одной партией, при 39-м президенте-демократе Джимми Картере (занимал пост в 1977-1981 годах).

 

Военные и правоохранители продолжат работу

 

Еще днем в пятницу президент США Дональд Трамп обсудил с шефом Пентагона Джеймсом Мэттисом и членами Комитета начальников штабов Вооруженных сил США подготовку к возможной приостановке финансирования ряда видов деятельности федерального правительства в связи с отсутствием принятого Конгрессом бюджета или временной резолюции.

 

Глава государства, согласно сообщению его пресс-службы, подтвердил намерение поддержать "увеличенное и прогнозируемое финансирование" военного ведомства "для обеспечения мира посредством силы". В связи с этим глава американской администрации заверил, что продолжит добиваться от Конгресса США одобрения военного бюджета, "восстанавливающего [боевую] готовность, увеличивающего размер" национальных ВС и модернизирующего их вооружения и технику, подчеркнул Белый дом.

 

Само же министерство обороны ранее заверило общественность, что бездействие законодателей никак не отразится на проведении контртеррористических операций в Афганистане, Ираке и Сирии. Более того, все, кто находится на активной военной службе, продолжат выполнять свои обязанности в обычном режиме. Однако жалование они не будут получать до того момента, пока Конгресс не примет решение компенсировать им этот период.

 

Что касается сферы правопорядка, то она не должна сильно пострадать от прекращения федерального финансирования. Штат министерства юстиции сейчас составляет 115 тыс. человек, из них 95 тыс. продолжат работать и с наступлением понедельника.

 

У федеральных судов, включая Верховный суд, должно хватить средств, чтобы нормально функционировать в течение приблизительно трех недель.

 

Кто понесет убытки

 

Сложившаяся ситуация не пойдет на пользу ни одному ведомству, некоторые пострадают весьма серьезно. Отсутствие средств приведет к закрытию доступа в национальные парки и некоторые музеи. Потери от этого, по предварительным подсчетам, составят $500 млн.

 

Почтовая служба Соединенных Штатов продолжит работать в обычном режиме, так как не зависит от бюджета напрямую. Социальные службы тоже не должны прекратить работу, хотя ожидаются задержки в предоставлении услуг. А вот налоговые службы столкнутся с серьезными трудностями, в первую очередь из-за прекращения обслуживания электронных баз.

 

Законодатели, вероятно, постараются разрешить ситуацию уже в выходные, но точные сроки неизвестны. Идея принять техническую резолюцию на несколько дней широкой поддержки пока не встретила.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги США финансирование

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