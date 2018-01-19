Великобританию и Францию могут соединить мостом

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Железнодорожный туннель под Ла-Маншем, соединяющий Францию и Великобританию, не способен удовлетворять растущие потребности крупнейших экономик мира в перемещении товаров и людей — заявил глава британского МИД Борис Джонсон, по словам которого, Соединенному Королевству и Франции необходимо задуматься о строительстве моста между странами.

По данным издания The Daily Telegraph, соответствующую идею Борис Джонсон озвучил в ходе встречи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, которая имело место в британском городе Сандхерст вчера, восемнадцатого января.

"Великобритания и Франция являются двумя величайшими в экономическом плане странами мира, поэтому тот факт, что мы до сих пор соединены только однопутной железной дорогой, вызывает разве что смех. Уровень технологий растет и на Земле уже есть мосты, длина которых превышает ширину пролива Ла-Манш", — отметил Джонсон.

Говоря о длинных мостах, Джонсон, очевидно, подразумевал систему мостов и туннелей Гонконг - Чжухай - Макао, расположенную в Китайской Народной Республике. Длина этой впечатляющей транспортной инфраструктуры — тридцать четыре мили (55 км). Ширина пролива Ла-Манш в самой узкой его части составляет тридцать три километра.