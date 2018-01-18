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Политолог из Киева заявил, что король Артур был выходцем из Украины

Четверг, 18 Января 2018 14:47
Политолог из Киева заявил, что король Артур был выходцем из Украины Фото из открытых источников

В альтернативной версии истории, которой придерживаются наиболее "свидомые" из украинских граждан, история планеты Земля неразрывно связана с Украиной. Ведь всем известно, что именно в Украине появились первые Homo sapiens, именно в Незалежной первыми изобрели все, что только можно изобрести, и именно Киев является родиной всех сколько-нибудь знаменитых исторических деятелей, никак на первый взгляд не связанных с Украиной.

 

Не верите? И никто не верит, а зря — говорит Александр Палий, известный в узких кругах политолог из Киева, по мнению которого, легендарный король Артур был выходцем из Украины.

 

Слова Палия основаны на предположении, согласно которому у Артура было сарматское происхождение. А так как древняя Сарматия, как считается, включала в себя и территорию современной Украины, то вывод, к которому пришел мозг Палия, весьма логичен — Артур был украинцем.

 

В общем, британский мир основал украинец. О чем тут еще разговаривать? Ясно, что не о чем. Вообще непонятно, почему Украина до сих пор не правит Галактикой. Или правит, но остальные государства просто не знают об этом в виду своего скудного уровня развития? Да, вероятно так и есть.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Украина

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