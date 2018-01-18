Политолог из Киева заявил, что король Артур был выходцем из Украины

В альтернативной версии истории, которой придерживаются наиболее "свидомые" из украинских граждан, история планеты Земля неразрывно связана с Украиной. Ведь всем известно, что именно в Украине появились первые Homo sapiens, именно в Незалежной первыми изобрели все, что только можно изобрести, и именно Киев является родиной всех сколько-нибудь знаменитых исторических деятелей, никак на первый взгляд не связанных с Украиной.
Не верите? И никто не верит, а зря — говорит Александр Палий, известный в узких кругах политолог из Киева, по мнению которого, легендарный король Артур был выходцем из Украины.
Слова Палия основаны на предположении, согласно которому у Артура было сарматское происхождение. А так как древняя Сарматия, как считается, включала в себя и территорию современной Украины, то вывод, к которому пришел мозг Палия, весьма логичен — Артур был украинцем.
В общем, британский мир основал украинец. О чем тут еще разговаривать? Ясно, что не о чем. Вообще непонятно, почему Украина до сих пор не правит Галактикой. Или правит, но остальные государства просто не знают об этом в виду своего скудного уровня развития? Да, вероятно так и есть.
Неправда ли, вид этой кипрской часовни, Апостола Петра и Святой Великомученицы Елены, своими очертан...
Генпрокурор Украины танцует с собакой
— Мама, ты пойдешь на родительское собрание?
— Нет, сынок. Мы на эти деньги лучше в Египет съездим.
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