Политолог из Киева заявил, что король Артур был выходцем из Украины

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В альтернативной версии истории, которой придерживаются наиболее "свидомые" из украинских граждан, история планеты Земля неразрывно связана с Украиной. Ведь всем известно, что именно в Украине появились первые Homo sapiens, именно в Незалежной первыми изобрели все, что только можно изобрести, и именно Киев является родиной всех сколько-нибудь знаменитых исторических деятелей, никак на первый взгляд не связанных с Украиной.

Не верите? И никто не верит, а зря — говорит Александр Палий, известный в узких кругах политолог из Киева, по мнению которого, легендарный король Артур был выходцем из Украины.

Слова Палия основаны на предположении, согласно которому у Артура было сарматское происхождение. А так как древняя Сарматия, как считается, включала в себя и территорию современной Украины, то вывод, к которому пришел мозг Палия, весьма логичен — Артур был украинцем.

В общем, британский мир основал украинец. О чем тут еще разговаривать? Ясно, что не о чем. Вообще непонятно, почему Украина до сих пор не правит Галактикой. Или правит, но остальные государства просто не знают об этом в виду своего скудного уровня развития? Да, вероятно так и есть.