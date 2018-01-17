СМИ: В США может появиться 51-й штат

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Звездам на флаге Соединенных Штатов Америки придется потесниться — заявляют авторы инициативы по образованию нового, пятьдесят первого американского штата, Новой Калифорнии.

Активисты уже опубликовали "Декларацию независимости Новой Калифорнии от Калифорнии", из которой следует, что обычная (старая) Калифорния стала слишком неуправляемой, пропитанной тиранией, да и вообще — отталкивающей.

"Чудовищное налогообложение, чрезмерное регулирование всех областей человеческой деятельности, а также прочие "прелести" жизни в штате, которым руководит одна партия, сделали многие из пятидесяти восьми округов Калифорнии практически полностью неуправляемыми", — говорится в документе.

Кроме того, в "Декларации" упоминается серьезно снизившееся качество базовых услуг в Калифорнии. В частности — качество образования, здравоохранения и работы правоохранительных органов.

В Новой Калифорнии не будет подобных проблем — говорят активисты. По словам которых, население нового штата, который должен быть образован в основном из сельских районов Калифорнии, составит как минимум пятнадцать миллионов человек.